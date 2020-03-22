مديرية أمن أجدابيا تُشدّد على تطبيق قرارات الداخلية بشأن حظر التجول وتحذر المخالفين

أجدابيا 22 مارس 2020 (وال)- عقدت مدرية أمن أجدابيا ليل السبت، اجتماع طارئ ضم جميع أقسام المديرية، لتشديد على تنفيذ قرار وزارة الداخلية الصادر بفرض حظر التجول.

هذا وقد عقد الاجتماع برئاسة مدير أمن أجدابيا عقيد ونيس الشكري، وتم خلال الاجتماع التأكيد على تنفيذ القرارات الصادرة بشكل صارم وفوري، وإيقاف كل شخص يقوم بمخالفة التعليمات.

وأصدر مدير أمن أجدابيا تعليماته بمراقبة محلات بيع المواد الغذائية، ومحلات الجملة منها، لأي استغلال للأزمة ورفع أسعار السلع الغذائية، إلى جانب منع حركة المركبات الآلية بعد الساعة السادسة مساء، وقفل جميع المحلات طوال اليوم، باستثناء المواد الغذائية والخضروات واللحوم ومواد التنظيف. (وال- أجدابيا) ع ع/ ر ت

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