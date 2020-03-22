توزيع مواد طبية وتعقيم أماكن إقامة المهاجرين والعمالة الوافدة ببني وليد

وزع فريق حملة التوعية والكشف المبكر التابع لجمعية السلام للأعمال الخيرية والإغاثة في بني وليد، اليوم الأحد، مطويات توعوية ومواد طبية على المهاجرين غير الشرعيين والعمالة الوافدة بالمدينة بالإضافة إلى تعقيم أماكن إقامتهم، ضمن حملة الجمعية لمكافحة فيروس «كورونا».

وأوضح عضو جمعية السلام المشرف على الحملة، هيثم بن لامة لـ«بوابة الوسط» أن الفريق التابع للجمعية قام بتوزيع مواد صحية وطبية على المهاجرين والعمالة الوافدة مثل الكمامات والصابون للمحافظة على صحتهم.

وذكر بن لامة أن الحملة ستستمر في كافة أماكن إقامة المهاجرين غير الشرعيين والعمالة الوافدة في بني وليد، إضافة إلى حملات رش وتعقيم لأماكن إقامتهم بالتعاون مع كلية التقنية الطبية والمعهد الصحي بني وليد.

وأمس السبت أعلنت بلدية بني وليد فرض حظر تجول وإغلاق كافة المنافذ في المدينة، اعتبارا من الساعة السادسة مساء وحتى السادسة صباحا كإجراء احترازي ضمن خطة الطوارئ المعلنة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال مدير مكتب الإعلام بلدية بني وليد، عبدالمنعم الساعدي لـ«بوابة الوسط» إن هذا الإجراء ضروري لتنفيذ تدابير الحجر الصارمة التي اعتمدتها لجنة الطوارئ بالبلدية، مطالبا كافة الجهات الأمنية تحمل المسؤولية وتطبيق قرار حظر التجول حفاظا على سلامة وصحة المواطن.

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