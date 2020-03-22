الثني يطلع على الشحنات التي استوردتها الحكومة لمجابهة كورونا

أجرى رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني أمس زيارة إلى جهاز الإمداد الطبي للوقوف على الشحنة التي استوردتها رئاسة الحكومة، وتشمل الأدوية والمستلزمات الطبية الخاصة بالمواد المستخدمة في مكافحة جائحة كورونا.

واطلع الثني خلال الزيارة التي رافقه فيها وزير الصحة سعد عقوب على وصول الحاويات الأربع والخمسين إلى مخازن جهاز الإمداد الطبي بعد خروجها من ميناء بنغازي الجمعة.

وتشمل الشحنة التي تم استيرادها عددا من المواد الخاصة بالوقاية والحماية الشخصية من معاطف جراحية وواقيات، وكمامات خاصة بأجهزة التخدير والتنفس، وقفازات معقمة وقفازات كشف عادي، إلى جانب كمية من أغطية الأسرة الطبية والشاش المقعم والقطن الطبي.

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