المسماري: يُطالب تركيا بالتواصل مع القيادة العامة لاستلام جثث أتراك قتلوا في مواجهات مع الجيش في طرابلس

طرابلس-العنوان

طالب الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، اللواء أحمد المسماري، السلطات التركية بالتواصل مع القيادة العامة، بهدف استلام جثث بعض الأتراك الذين قتلوا في مواجهات أمام الجيش الوطني.

وفي بيان عبر صفحته الرسمية بـ فيسبوك، اليوم الأحد، قال المسماري “إن الجيش الوطني أحبط هجوم للمليشيات حاولت خرق الخطوط الدفاعية لوحداتنا”.

وأضاف المسماري “إن الهجوم أسفر عن تدمير مدرعة تركية من طراز ACV-15، بعدما حاولت خرق الخطوط الدفاعية للقوت المسلحة العربية الليبية”.

وأشار المسماري إلى أن الجيش الوطني عرض على العدو أن يستلم المدرعة، وجثث القتلى بداخلها، لكنه رفض استلامها بحجة أن المدرعة تركية وجثث غير ليبية.