المسماري: طالبنا تركيا بالتواصل معنا لاستلام مدرعة تركية بداخلها جثث جنود

طلب الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري من تركيا أن تتوصل معهم بهدف استلام مدرعة تركية والجثث بداخلها بعد قيام الجيش الوطني بتدميرها وقتل من بداخلها.

وقال المسماري في بيان نشره على منصة التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن “القوات التركية حاولت الهجوم على قواتنا وقام رجال قواتكم المسلحة بصد الهجوم، ونتيجة الهجوم كانت تدمير مدرعة تركية من طراز “ACV-15 ” التي حاولت خرق الخطوط الدفاعية للقوت المسلحة العربية الليبية”.

وأضاف الناطق “عرضنا على العدو أن يستلم المدرعة وجثث القتلى بداخلها ولكن العدو رفض استلامها بحجة أنها مدرعة تركية وجثث غير ليبية”.

وتابع “في هذا السياق، نطلب من السلطات التركية أن تتواصل معنا بهدف استلام المدرعة التركية والجثث بداخلها”.

وتعاني ليبيا انقساما حادا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، وبين الغرب حيث المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، وهي الحكومة المعترف بها دوليا إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان.