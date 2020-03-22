جهاز مكافحة الظواهر السلبية: كل من يُخالف حظر التجول سيعرض نفسه للمسائلة القانونية

ليبيا – أجرى رئيس جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة في جولة ميدانية للإشراف شخصيآ علي كل نقاط وتمركزات العناصر في مفترقات وشوارع مدينة بنغازي وحث الجنود بالإلتزام والتقيد بالتعليمات وردع كل مُخالف للقرار.

رئيس جهاز مكافحة الظوهر السلبية والهدامة نوّه بحسب المكتب الإعلامي التابع للجهاز المواطنين أن كل من يُخالف قانون حظر التجول سيعرض نفسه للمسائلة القانونية كما حدث لعدد من المُخالفين الذين سحبت منهم مفاتيح مركباتهم حيث تم فرض بقائهم بجانب نقاط الوحدات العسكرية حتى تنتهي ساعات الحظر اليومي.

وأكد على أن مساعدة ومساندة الأجهزة الأمنية والوحدات العسكرية واجب وطني للمواطن للحفاظ على سلامته.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية