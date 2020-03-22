صحة الوفاق تحجر على 13 مواطناً كانوا خارج ليبيا إحترازياً

ليبيا – قام فريق العمل على جائحة كورونا بمدينة مصراتة والتابع لوزارة الصحة بحكومة الوفاق اليوم الأحد بالحجر الصحي على 13 مواطناً كانوا خارج ليبيا بعد إجراءات الكشف الصحي بالمكان المخصص بالحجر الصحي احترازاً ووقايةً وفق توصيات اللجنة العليا لمجابهة فيروس كورونا.

فوزي اونيس رئيس لجنة الأزمات والطوارئ بوزارة الصحة بحكومة الوفاق قال عبر المكتب الإعلامي للوزارة إن الفريق المكلف بالتصدي لجائحة كورونا بمصراتة يشتغل على مدار 24 ساعة بالتعاون مع مديرية أمن المدينة التي تقوم بتأمين أماكن العزل والحجر الصحي المخصصة من قبل الوزارة.

وشددت لجنة الأزمات على ضرورة التقيد والإلتزام بجميع التعليمات الصادرة عن اللجنة العليا لمجابهة فيروس كورونا،محذرةً كل من يخالف الإجراءات المعمول بها بأنه سيتحمل التبعات القانونية.

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