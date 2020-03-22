بالفيديو| بتعليمات من القائد العام.. الجيش يبدأ تنفيذ الإجراءات الاحترازية في منفذ أمساعد البري

أمساعد-العنوان

بناءً على تعليمات القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، بدأت سرية تابعة للواء 106 مجحفل في منع دخول وخروج المواطنين عبر منفذ أمساعد البري حفاظاً على سلامتهم.

وبحسب شعبة الإعلام الحربي، جاءت قرارات القائد العام، تنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي أقرتها اللجنة العليا المشكلة من القيادة العامة.

وتم إتمام كامل الجاهزية الوقائية لأفراد السرية للبداء في عملهم على تنظيم حركة دخول البضائع وتعقيمها بناءً على الإرشادات الوقائية التي يشرف عليها الطاقم الطبي المرافق للسرية.