البكوش: على الوفاق أخذ زمام المبادرة بدفع العدو خارج مرمى نيران طرابلس

ليبيا – قال صلاح البكوش المستشار السابق بالحوار ونائب رئيس حزب “الإتحاد من أجل الوطن” بزعامة عبدالرحمن السويحلي إن إعلان الناطق باسم الجيش اللواء أحمد المسماري خضوعه للحجر الصحي عبارة عن ألاعيب للإستهلاك المحلي.

البكوش أشار في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” أمس السبت وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن “حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) يرتكز في استراتيجيته بهذه الحرب بعد سنة من فشله من دخول العاصمة على ترويع المواطنين وخلق بيئة يمكن أن تسمح له دخول طرابلس وعلى هذا الأساس لا يمكن توقع الإلتزام منه بوقف إطلاق النار بحسب تعبيره.

وإستطرد حديثه:” انشغال العالم بكورونا وغياب البعثة سمح لفرنسا بإستغلال الموقف بيع النفط وتسليمه لجهة أخرى غير المصرف المركزي وحاولت إستغلال بعض الخلافات الداخلية، نجد أن وقف إطلاق النار وعدم دخول حفتر لطرابلس تعتبر نهاية له”.

وأضاف :”أن المسماري أعلن منذ أسبوع انه عندما تنتهي الهدنة سندخل طرابلس لذلك لا نعول على ما يقوله خاصة أن العالم لا زال يصر على إستخدام الكلمات الجميلة والطلب بلطف من حفتر أن يتغير طريقة العالم بالتعامل مع حفتر”.

كما دعا حكومة الوفاق إلى قبول المناشدات الدولية لوقف إطلاق النار والهدنة بشرط أن تكون تكون مستعدة للتعامل بقوة مع محاولات “حفتر” للدخول للعاصمة وقصف المدنيين من خلال أخذ زمام المبادرة بدفع العدو خارج مرمى نيران طرابلس بحسب قوله.

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