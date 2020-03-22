الحاسي: 23 حالة اشتباه بفيروس كورونا في ليبيا كلها سلبية

شدد الناطق باسم اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة وباء كورونا أحمد الحاسي على ضرورة إغلاق جميع الحدود البرية والبحرية والجوية لليبيا نتيجة تفشي وباء كورونا في كل الدول المحيطة بنا.

وقال الحاسي أثناء عرضه للتقرير الثاني الوبائي الصادر عن اللجنة إن ثلاثا وعشرين حالة إلى حد الآن تم الاشتباه فيها بفيروس كورونا، وأن نتائج تحاليل هذه الحالات كلها كانت سلبية، كاشفا عن وجود ثلاث حالات اشتباه جديدة لم تظهر نتائج تحاليلها بعد.

الحاسي أشار إلى ارتفاع السعة السريرية المخصصة للحجر الصحي في ليبيا في حال وصول الفيروس إليها.

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