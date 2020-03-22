تفجير الطريق بين الشويرف والقريات (صور)

استيقظ أهالي منطقة القريات صباح اليوم الأحد، على صوت تفجير الكمرة المخصصة لتصريف مياه الأمطار الواقعة على الطريق المؤدي بين الشويرف وطرابلس- حوالي 5 كيلو في اتجاه القريات- مما أدى إلى انجراف وتدمير الطريق بشكل كامل.

وأكد مكتب المواصلات والنقل ببلدية الشويرف أسامة المبروك، تواصله مع الجهات ذات الاختصاص لترميم الطريق بأسرع وقت لإتاحة الطريق للعابرين من المنطقة الغربية إلى المناطق الشرقية والجنوبية.

واستنكر المبروك، هذه الأفعال الجبانة التي تهدد أمن البلدية وطرقها الرئيسية التي يتم العمل كل يوم على إصلاحها.