“الخليج” تتخذ جملة قرارات لمواجهة تداعيات كورونا‎

عقد رئيس لجنة الإدارة بشركة الخليج العربي للنفط محمد بن شتوان اجتماعا اليوم، مع عضو لجنة الإدارة المالية والموارد البشرية، وعضو لجنة الإدارة للعمليات والصيانة والمصافي، لبحث تطورات الموقف بالشركة في ظل جائحة فيروس كورونا.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على عدة أمور من شأنها حلحلة الأوضاع الراهنة، أبرزها سعي الشركة إلى دفع رواتب المستخدمين عن شهر فبراير، وترشيد المصاريف والنفقات لضمان استمرار رواتب المستخدمين.

وشملت القرارات تمديد العمل بالتأمين الداخلي لفترة أخرى، حتى يتمكن المستخدمون من التغطية الصحية لهم، ومواصلة العمل بكافة الإمكانات من أجل الحقول والمواقع ضد انتشار وباء كورونا، إلى جانب توفير جميع المعدات والأجهزة والمواد بكافة المواقع والحقول.

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