غرفة مكافحة كورونا بسبها تعقد اجتماعها الثاني لتدارس توفير الإمكانيات

عقدت الغرفة المشتركة لمكافحة فيروس كورونا بسبها اجتماعها التحضيري الثاني لتدارس توفير الإمكانيات الطبية للمؤسسات الصحية بالمدينة.

اللقاء الذي شهد مشاركة مدير مركز سبها الطبي ومندوبة منظمة الصحة العالمية، وممثلين عن الشركة العامة لخدمات النظافة وجمعية الهلال الأحمر، بحث سبل توفير الحجر الصحي، وكيفية توفير العناصر الطبية والطبية المساعدة، وتدريب هذه العناصر على العمل في مختلف الظروف التي قد تصاحب الفيروس.

وقال نائب رئيس الغرفة محمد بوخزام في تصريح لقناة ليبيا، إن الغرفة ستكون في حالة انعقاد دائم، مؤكدا أنها توصلت إلى تخصيص مكان للحجرالصحي يمكن أن توضع به الحالات المشتبه في إصابتها،

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