وكيل وزارة الصحة يُناقش سيّر إجراءات لمواجهة فيروس “كورونا” في درنة

درنة 22 مارس 2020 (وال)- عقد وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية في الحكومة الليبية السيد نوري الورفلي اليوم الأحد، اجتماعًا ضم مديري المستشفيات بالمنطقة الشرقية للوقوف على سير الإجراءات لمواجهة فيروس “كورونا” المستجد.

هذا وقد حضر الاجتماع الذي عقد بمقر إدارة الخدمات الصحية درنة، مديري المستشفيات : الوحدة العلاجي التعليمي بدرنة، ومدير إدارة الخدمات الصحية درنة، ومدير إدارة الخدمات الصحية أم الرزم، ومدير مستشفى أم الرزم، ومدير مستشفى التميمي العام، ومدير مستشفى العزيات، ومدير مستشفى مرتوبة القروي، ومدير مستشفى كرسّة القروي، ومدير مستشفى عين ماره القروي، ومدير إدارة المختبرات ومصارف الدم عقيلة حويل، والمدير المساعد لإدارة المستشفيات رياض الخزعلي، وذلك تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس “كورونا” المستجد.

وأوضح وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية أن الاجتماع جاء بناء على تعليمات معالي وزير الصحة الدكتور سعد عقوب، بهدف تعزيز إجراءات مواجهة فيروس “كورونا”، والتدابير الاحترازية التي ينبغي اتخاذها لمنع انتقال الفيروس من دول الحدود إلى ليبيا قدر الإمكان.

وتطرق وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية خلال الاجتماع، إلى الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بالمنافذ البرية والبحرية والجوية، من خلال تفعيل مكتب الحجر الصحي، وتزويدها بأجهزة القياس الحراري وربطها بفرق الاستجابة السريعة، لمتابعة وضع العائدين صحيًا أولا بأول.

وأكد وكيل وزارة الصحة للشؤون على ضرورة تنفيذ خطة وزارة الصحة، في تنفيذ الإجراءات الوقائية، وتجهيز قسم للعزل بمدينة درنة، وتشكيل لجان للرصد والتقصي والاستجابة السريعة من الخبراء والمختصين ببلدية درنة وما جاورها، مشيدة بما يقومون به من جهد كبير في تنفيذ الخطة الطبية الشاملة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية أن الوزارة عملت ضمن إجراءاتها الاحترازية لمواجهة فيروس “كورونا”، على تجهيز مراكز عُزل في مستشفى الكويفية، ومنفذ أمساعد البري، ومستشفى المنصورة بشحات، مشيرًا إلى أهمية تكاثف جهود الجميع تحسُبًا لأي طارئ.

واطلع وكيل وزارة الصحة خلال “زيارة ميدانية”؛ على مدى جاهزية مركز العزل بدرنة، واحتياجاته من المعدات والتجهيزات الطبية. (وال- درنة) ر ع/ ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال