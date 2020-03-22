غرفة الطوارئ في بلدية درنة تضع كافة التدابير الوقائية لمكافحة فيروس “كورونا”   

درنة 22 مارس 2020 (وال)- عقدت غرفة الطوارئ المشكلة لمكافحة فيروس “كورونا” في بلدية درنة, اجتماعًا طارئًا للوقوف على آخر مستجدات الحجر الصحي.

وذكر المكتب الإعلامي في جمعية الهلال الأحمر فرع درنة، أنه تم من خلال هذا الاجتماع، مناقشة كيفية وضع كافة الاستعدادات والتدابير الاحترازية الوقائية والأمنية لمكافحة فيروس “كورونا” المستجد.

وأضاف المكتب الإعلامي أنه تم الوقوف على آخر المستجدات التي تتعلق بالحجر الصحي؛ الذي تم تخصيص المعهد الزراعي الواقع في منطقة الفتائح مكانًا له.

وقد حضر الاجتماع الذي عقد بمقر جمعية الهلال الأحمر بدرنة أمس السبت، كل من : وكيل بلدية درنة, ومدير فرع الهلال الأحمر, ومعاون آمر الغرفة الأمنية العليا, وممثلين عن منظمة الصحة العالمية, ومديري إدارة الخدمات الصحية والإصحاح البيئي, وجهاز الحرس البلدي, والمركز الوطني لمكافحة الأمراض, وشركة الخدمات العامة, ورئيسي قسم النجدة والدعم المركزي. (وال – درنة) أ ج/ ر ت

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