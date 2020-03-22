هاتفيا.. العقوري والحلو يبحثان خطط مواجهة وباء كورونا

أجرى رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري، اتصالا هاتفيا مع نائب ممثل الأمين العام إلى ليبيا منسق الشؤون الإنسانية يعقوب الحلو، للتباحث حول خطط البعثة بالتنسيق مع المنظمات الدولية العاملة في ليبيا للاستجابة ودعم السلطات الليبية المختصة في مواجهة وباء كورونا والخطوات التي يجب اتخاذها .

وكشف العقوري، أن لجنة الخارجية كثفت تواصلها مع السلطات المحلية والمنظمات الدولية وأبرزها بعثة الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية وغيرها لتنسيق الاستجابة الفعالة الشاملة للوباء، التي ستشمل المراكز الصحية ومراكز إيواء المهاجرين وغيرها من الجهات المختصة، لافتا إلى حرص اللجنة على الاطلاع على تجارب الدول الأخرى الناجحة في مواجهة الوباء ونقلها للسلطات المحلية.

وشدد العقوري، على أن الأخذ بنصائح منظمة الصحة العالمية والاستفادة من الخبرات الأجنبية في مواجهة الوباء العالمي هي ما يجب أن تكون أولوية السلطات الليبية للخروج من الأزمة, مضيفاً بأن ذلك هو الأساس الذي سيدعم النظام الصحي في ليبيا ليكون في المستوى المطلوب, مشيرا إلى أن تجاوز الأزمة يتطلب تضافر الجهود وتنسيق العمل بين جميع الجهات المحلية واتباع توصيات خبراء منظمة الصحة العالمية.

وبدوره أكد نائب ممثل الأمين العام منسق الشؤون الانسانية يعقوب الحلو، أن البعثة تبذل أقصى جهودها للاستجابة الفعالة لمكافحة واحتواء المرض.