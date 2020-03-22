وزارة الداخلية توزع المستلزمات الطبية المستخدمة في الوقاية من كورونا

باشرت وزارة الداخلية في الحكومة الليبية أمس توزيع المواد والمستلزمات الطبية المستخدمة في الوقاية من الأمراض والأوبئة لكافة منتسبيها المكلفين بمهام أمنية، وعلى رأسها تنفيذ قرار فرض حظر التجوال.

واستلمت الوزارة الدفعة الأولى من القفازات الطبية والكمامات الواقية، إضافة إلى المطهرات الكحولية من قبل جهاز الإمداد الطبي التابع لوزارة الصحة.

هذا كما باشرت عيادة ابن زهر التابعة للوزارة بتسليم المعدات والمستلزمات الطبية للمديريات والإدارات تباعا، وذلك للوقاية من وباء كورونا المستجد، ومنع وصوله إلى ليبيا.

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