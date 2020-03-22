اجتماع لتنسيق الجهود الرامية لمكافحة وباء كورونا بالموانئ النفطية

عقد بمدينة راس لانوف أمس اجتماع ضم كلا من آمر غرفة عمليات حماية المواني النفطية التابعة للقوات المسلحة العميد أبو بكر عيسى، ورئيس المجلس التسييري بخليج السدرة ورئيس مجلس حكماء خليج السدرة وعدد من المسؤولين العسكريين ومسؤولي الشركات النفطية والمكاتب الخدمية بالبلدية.

وبحث الاجتماع آخر الإجراءات الاحترازية لمكافحة وباء كورونا بالمنطقة، والتي تتم بإشراف القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وباقي الجهات، و قد خرج الاجتماع بعدة نقاط منها تخصيص موقع للحجر الصحي وتكاتف الجهود من أجل إنجاح حظر التجوال، و توفير الإمكانيات من الحكومة، إلى جانب مناقشة ضبط الأسعار بالأسواق وتوفير المستلزمات الضرورية للمواطنين.

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