تسيير دوريات للتأكد من تنفيذ حظر التجول في سرت

قامت دوريات تابعة للبحث الجنائي والأمن الداخلي بنغازي بتسيير دوريات أمس، جابت شوارع المدينة أثناء ساعات الحظر، لردع المخالفين للقرار وتأكيد دور الأجهزة الأمنية في فرض الحظر و التأكد من إقفال المحال التجارية بمدينة سرت.

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