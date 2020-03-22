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تسيير دوريات للتأكد من تنفيذ حظر التجول في سرت

تم النشر منذُ 23 ساعة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

قامت دوريات تابعة للبحث الجنائي والأمن الداخلي بنغازي بتسيير دوريات أمس، جابت شوارع المدينة أثناء ساعات الحظر، لردع المخالفين للقرار وتأكيد دور الأجهزة الأمنية في فرض الحظر و التأكد من إقفال المحال التجارية بمدينة سرت.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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