مديرية أمن غات تنظم دوريات يومية تنفيذا لقرار حظر التجول

تنظم مديرية الأمن بغات دوريات يومية على جميع الأحياء السكنية لتنفيذ قرار حظر التجوال الصادر عن وزارة الداخلية بالحكومة الليبية، حيث تم رصد عدد من المحلات المخالفة، وفض التجمعات لأكثر من عشرة أشخاص، هذا وأهابت مديرية الأمن بالمواطنين إلى أنها ستفرض العقوبات وحجز المخالفين خلال الأيام المقبلة.
عن مصدر الخبر
قناة ليبيا
قد يعجبــــك أيضـــاً
بالصور .. حظر التجول في بلدية الزنتان أمس الأحد
تم النشر منذُ 4 دقائق
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
بالصور .. الكتيبة 628 مُشاة في شوارع بلدية تراغن لتنفيذ قرار الداخلية بمنع حظر التجول
تم النشر منذُ 8 دقائق
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
عدل الوفاق تقوم بتعقيم مؤسسة التضامن بتاجوراء
تم النشر منذُ 12 دقيقة
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
المسماري: المليشيات الإرهابية تخترق الهدنة في منطقة الهيرة جنوبي طرابلس
تم النشر منذُ 12 دقيقة
مصدر الخبر / قناة ليبيا
أضف تعليقـك