مديرية أمن غات تنظم دوريات يومية تنفيذا لقرار حظر التجول

تنظم مديرية الأمن بغات دوريات يومية على جميع الأحياء السكنية لتنفيذ قرار حظر التجوال الصادر عن وزارة الداخلية بالحكومة الليبية، حيث تم رصد عدد من المحلات المخالفة، وفض التجمعات لأكثر من عشرة أشخاص، هذا وأهابت مديرية الأمن بالمواطنين إلى أنها ستفرض العقوبات وحجز المخالفين خلال الأيام المقبلة.

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