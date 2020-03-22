بالصور| “هيأة الإمداد” تنظم ندوة توعوية حول فيروس كورونا

بنغازي-العنوان

نظمت هيأة الإمداد والتموين التابعة للقوات المسلحة العربية الليبية، اليوم الأحد، ندوة توعوية تحت عنوان “كيفية مقاومة فيروس كورونا”.

وبحسب مكتب التوجيه المعنوي بالهيأة، أشرف على الندوة التي نظمت بمقر الهيأة في بنغازي الدكتور أيمن المسماري، وتم خلالها التطرق إلى أعراض الفيروس وطرق انتقاله.

كما تطرق المسماري إلى الأطعمة التي تساعد في رفع المناعة لدى جسم الإنسان لتقوية المناعة لمقاومة الفيروس.

ودعا المسماري خلال الندوة إلى عدم التجمع والازدحام داخل الوحدات العسكرية، مشيرا إلى ضرورة أن تكون المسافة بين كل فرد وآخر ما يقارب المتر.

يشار إلى أن الندوة، جاءت بناءً على تعليمات القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي أقرتها اللجنة العليا المشكلة من القيادة العامة.