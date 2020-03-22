رئيس «خارجية البرلمان» يبحث مع نائب المبعوث الأممي خطة مواجهة وباء كورونا

بحث رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري، خلال اتصال هاتفي، مع نائب ممثل الأمين العام إلى ليبيا، منسق الشؤون الإنسانية، يعقوب الحلو، خطط البعثة بالتنسيق مع المنظمات الدولية العاملة في ليبيا، للاستجابة ودعم السلطات الليبية في مواجهة وباء كورونا والخطوات التي يجب اتخاذها.

وكشف العقوري، في بيان اليوم، أن لجنة الخارجية كثفت تواصلها مع السلطات المحلية والمنظمات الدولية وعلى رأسها بعثة الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية، لتنسيق الاستجابة الفعالة الشاملة للوباء التي ستشمل المراكز الصحية ومراكز إيواء المهاجرين وغيرها من الجهات المختصة.

ولفت إلى حرص اللجنة على الاطلاع على تجارب الدول الأخرى الناجحة في مواجهة الوباء ونقلها للسلطات المحلية، مؤكدا أن الأخذ بنصائح منظمة الصحة العالمية والاستفادة من الخبرات الأجنبية في مواجهة الوباء العالمي، يجب أن تكون أولوية السلطات الليبية للخروج من الأزمة.

ولفت إلى أن تجاوز الأزمة يتطلب تظافر الجهود وتنسيق العمل بين جميع الجهات المحلية واتباع توصيات خبراء منظمة الصحة العالمية.

بدوره أكد الحلو أن البعثة تبذل أقصى جهودها للاستجابة الفعالة لمكافحة واحتواء المرض.

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