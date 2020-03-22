إغلاق مداخل الزنتان لمنع تسلل كورونا

في إطار الخطة الأمنية، قامت مديرية أمن الزنتان بأقسامها المختلفة من مرور ودوريات وبحث جنائي، بإغلاق مداخل المدينة الثلاثة الشرقي والغربي والشمالي.

ونشرت الأجهزة بوابات ثابتة ومتحركة على مداخل مدينة الزنتان وفي شوارعها الرئيسة للتصدي لفيروس كورونا، ولتسيير الأوضاع الاستثنائية والحفاظ على النواحي الأمنية والصحية بالمدينة رغم تقصير الجهات ذات العلاقة، حسب وصف مديرية الزنتان.

وظهر من خلال جولة لكاميرا “218”، تجاوب المواطنين مع قرارات إغلاق المحال، وسط مبادرات من شبيبة الهلال الأحمر برش الشوارع بالمواد المطهرة وتوزيع إرشادات توعوية حول الوباء.

ونجحت خطوة إغلاق منافذ المدينة جزئيا خلال أول يوم في التخفيف من الدخول والخروج بشكل كبير على أن يتم الإغلاق الكلي للمدينة خلال الأيام القادمة.

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