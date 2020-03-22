حمله توعوية حول فايروس كورونا بمنطقة حي السلام

قام عدد من ناشطي المجتمع المدني في بنغازي يوم أمس بحملة توعوية لمواجهة فيروس كورونا وبحسب مراسل قناة ليبيا فإنه تم توزيع ألف وخمسمئة مطوية إرشادية حول فيروس كورونا المستجد بمفترق برقو في منطقة حي السلام.

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