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حمله توعوية حول فايروس كورونا بمنطقة حي السلام

تم النشر منذُ 3 دقائق
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

قام عدد من ناشطي المجتمع المدني في بنغازي يوم أمس بحملة توعوية لمواجهة فيروس كورونا وبحسب مراسل قناة ليبيا فإنه تم توزيع ألف وخمسمئة مطوية إرشادية حول فيروس كورونا المستجد بمفترق برقو في منطقة حي السلام.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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