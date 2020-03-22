باطن الجبل ترسم خطة لمواجهة فيروس كورونا

عقد بديوان بلدية باطن الجبل، اليوم الأحد، اجتماع لجنة الأزمة الخاصة لمواجهة فيروس كورونا المستجد وتداعياته، بحضور رؤساء مراكز الحرس البلدي والجهات الأمنية.

وكانت اللجنة التي يرأسها مكتب الخدمات الصحية بباطن الجبل، عقدت عددا من الاجتماعات المتتالية لرسم خطة لمواجهة فيروس كورونا ووضع آلية للتعامل مع أي حالة اشتباه والاتفاق على مكان الحجر الطبي إضافة إلى حصر تجهيزات الكشف المبدئي التي تم تجهيزها.

ونوقش خلال اجتماع الأحد، آلية عمل الصيدليات بحضور أفراد من الأطقم الطبية العاملة بمختلف المراكز والعيادات في بلديات باطن الجبل وعدد من العناصر الطبية والطبية المساعدة من الأطباء بمستشفى تيجي العام.

وناشد مدير مكتب في باطن الجبل الخدمات الصحية وزارة الصحة بتوفير الإمكانات باعتبار المناطق الحدودية مناطق تقع في خط التماس مع تونس التي انتشر فيها الوباء.

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