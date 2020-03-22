اجتماع طارئ ببنغازي لبحث خطط مواجهة الكورونا

عقد مجلس وزراء الحكومة الليبية، صباح اليوم الأحد، اجتماعه الطارئ الأول للعام الحالي برئاسة عبدالله الثني، لبحث الاجراءات الاحترازية والوقائية لمنع وصول جائحة كورونا إلى ليبيا.

وناقش الاجتماع الذي عقد بمقر رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، كافة القرارات المتخذة في هذا الشأن على رأسها قرار فرض حظر التجول، وإغلاق كافة المحال التجارية وصالات المناسبات والمدارس والجامعات وإيقاف كافة الأنشطة والبرامج التي تسبب التجمعات، كما بحث الاجتماع إمكانية تصعيد الإجراءات الاحترازية المتخذة بما يضمن عدم وصول المرض إلى ليبيا خصوصا، مع إقفال كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية ووضع العالقين خارج البلاد في اماكن إقامة لائقة لحين انتهاء فترة الحجر الصحي.

وأقر الاجتماع، بتوفر المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية بمخازن صندوق موازنة الاسعار مؤكدا أنها تكفي لعدة أشهر مقبلة لكافة المدن دونما نقص، وكذلك بتوفر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية الخاصة بالوقاية من المرض أو محاربته بعد وصول عدد 54 حاوية استوردتها رئاسة مجلس الوزراء لصالح جهاز الإمداد الطبي.

وبحث الاجتماع كافة خطط الطوارئ والاستجابة للأزمات بما يكفل عمل الحكومة على أكمل وجه في حال حدوث طارئ، فيما طمأن مجلس الوزراء كافة المواطنين بأن كافة الأمور تسير بشكل جيد وأن مرحلة القلق التي تجتاح الجميع مآلها إلى زوال بعون الله وتكاتف وتعاون وتعاضد الجميع.

ودعا المجلس، إلى ضرورة الالتزام بكافة القرارات المتخذة والتي تتخذ لاحقا ضمانا للوقاية من المرض ومحاربته.