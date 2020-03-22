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تخوفا من كورونا.. بلدية طرابلس المركز: صرف مرتبات بعض القطاعات سيكون عن طريق مندوب كل قطاع

تم النشر منذُ 22 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

طرابلس-العنوان

أكدت بلدية طرابلس المركز، بأن صرف مرتبات العاملين ببعض القطاعات سيكون عن طريق مندوب من كل القطاع.

وفي إطار جهودها للحد من الازدحام على المصارف تخوفا من تفشي فيروس كورونا، عقدت بلدية طرابلس المركزي، اليوم الأحد، اجتماعا ضم عميد وأعضاء المجلس البلدي ومدير مديرية أمن طرابلس ومدراء عدد من المصارف العاملة داخل نطاق البلدية وبعض المختصين والاستشاريين لمناقشة آلية العمل في الأيام المقبلة.

وأكدت البلدية أن الاجتماع خلص بأن يكون صرف مرتبات العاملين في قطاعات التعليم والصحة والضمان الاجتماعي عن طريق مندوبين من كل قطاع.

وقالت البلدية أنه “سيتم التعامل مباشرة مع مندوبي كل قطاع بحيث يستلمون الأموال النقدية من المصارف ويقومون بتسليمها لأصحابها وفق ضوابط يتم الاتفاق عليها “.

وأشارت البلدية بأنها ستعلن عن آلية العمل وأماكن التسليم بعد الاتفاق والتنسيق مع القطاعات المعنية.

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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