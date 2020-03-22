شركة راس لانوف تتخذ إجراءات وقائية من فيروس كورونا

أعلنت شركة راس لانوف لتصنيع النفط والغاز اتخاذها إجراءات احترازية على موظفيها، وخاصة العمالة الأجنبية فيها كوقاية من فيروس كورونا، ومن هذه الإجراءات تقليص العمالة إلى أقل عدد ممكن، وإجراء عمليات الكشف على المستخدمين الداخليين إلى المجمع الصناعي، والاستغناء عن الموظفين الأجانب ممن هم الآن في إجازات ببلدانهم، إلى جانب عملية تعقيم لبعض المباني ووسائل النقل التابعة للشركة، كما سيتم تجهيز موقع للحجر الصحي لاستخدامه في حال اكتشاف أي حالة.
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قناة ليبيا
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