العقوري يبحث مع الحلو خطة الاستجابة ودعم السلطات لمواجهة كورونا

بحث رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري في اتصال هاتفي مع نائب المبعوث الاممي للشؤون الانسانية يعقوب الحلو ، بحث خطط البعثة بالتنسيق مع المنظمات الدولية العاملة في ليبيا للاستجابة ودعم السلطات الليبية المختصة في مواجهة وباء كورونا

وقال العقوري إن لجنة الخارجية كثفت تواصلها مع السلطات المحلية والمنظمات الدولية لتنسيق الاستجابة الفعالة لمواجهة الوباء والتي ستشمل المراكز الصحية ومراكز إيواء المهاجرين وغيرها من الجهات المختصة، وشدد العقوري على ضرورة الأخذ بنصائح منظمة الصحة العالمية والاستفادة من الخبرات الأجنبية في مواجهة الوباء العالمي.

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