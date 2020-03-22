اجتماع طارئ لمجلس وزراء الحكومة الليبية لبحث الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

عقد مجلس وزراء الحكومة الليبية صباح اليوم في بنغازي اجتماعه الطارئ الأول للعام الحالي برئاسة رئيس الحكومة عبد الله الثني.

وبحث الاجتماع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع وصول جائحة كورونا إلى ليبيا، وكافة القرارات المتخذة في هذا الشأن وعلى رأسها قرار فرض حظر التجوال، وإغلاق كافة المحال التجارية وصالات المناسبات والمدارس والجامعات، وإيقاف كافة الأنشطة والبرامج التي تسبب التجمعات.

كما بحث الاجتماع إمكانية تصعيد الإجراءات الاحترازية المتخذة بما يضمن عدم وصول المرض إلى ليبيا، مع إقفال كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية ووضع العالقين خارج البلاد في اماكن إقامة لائقة لحين انتهاء فترة الحجر الصحي.

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