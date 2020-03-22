الأجهزة الأمنية في أوباري تُطبّق حظر التجول

شرعت الأجهزة الأمنية في أوباري، متمثلة بمديرية الأمن والبحث الجنائي والمباحث الجنائية والكتيبة الأولى مشاة وغرفة المشروع الأمنية، بتطبيق قرار حظر التجوال داخل المدينة والأحياء المحيطة بها كحي المشروع وبلدة الديسة.

ودفع عدم استجابة البعض، الشرطة إلى توجيه رسالة للمخالفين عبر مكبرات صوت السيارات من المواطنين وأصحاب المحال التجارية بأن يلتزموا بقرار الحظر، لأجل سلامتهم وحماية المدينة وليبيا من فيروس كورونا.

يشار إلى أن قرار وزارة الداخلية، استثنى الصيدليات والأجهزة الحيوية الخدمية المكلفة بمهامها الخاصة في مكافحة فيروس كورونا، داخل المدينة وخارجها.

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