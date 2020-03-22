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الأجهزة الأمنية في أوباري تُطبّق حظر التجول

تم النشر منذُ 6 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شرعت الأجهزة الأمنية في أوباري، متمثلة بمديرية الأمن والبحث الجنائي والمباحث الجنائية والكتيبة الأولى مشاة وغرفة المشروع الأمنية، بتطبيق قرار حظر التجوال داخل المدينة والأحياء المحيطة بها كحي المشروع وبلدة الديسة.

ودفع عدم استجابة البعض، الشرطة إلى توجيه رسالة للمخالفين عبر مكبرات صوت السيارات من المواطنين وأصحاب المحال التجارية بأن يلتزموا بقرار الحظر، لأجل سلامتهم وحماية المدينة وليبيا من فيروس كورونا.

يشار إلى أن قرار وزارة الداخلية، استثنى الصيدليات والأجهزة الحيوية الخدمية المكلفة بمهامها الخاصة في مكافحة فيروس كورونا، داخل المدينة وخارجها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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