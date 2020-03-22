بدء تنفيذ قرار حظر التجول في اجدابيا

بعد الإعلان عن حظر التجول في المنطقة الشرقية من قبل وزارة الداخلية وضمان تنفيذه، عقد مدير أمن اجدابيا العقيد ونيس الشكري اجتماعا موسعا مع الضباط وضباط الصف والأقسام التابعة للمديرية.

وناقش الاجتماع سير العمل الأمني بالمدينة لاسيما في تطبيق الحظر وإغلاق المحال التجارية التي شملها قرار الحظر.

وبعد صدور التعليمات والأوامر، قام مدير الأمن بجولة تفقدية على التمركزات الأمنية والعسكرية في شوارع وميادين المدينة.

وأصدر الشكري تعليماته الفورية بضرورة تنفيذ الحظر على حركة المواطنين وغلق المحال التجارية وإيقاف جميع الأنشطة الحرفية والخدمية والترفيهية عدا عمل المستشفيات والعيادات والصيدليات والمختبرات الطبية لما يتطلب طبيعة عملها الإنساني.

ونوه الشكري بأن مديرية الأمن ومن واقع مسؤولياتها تحذر كل من يخالف التعليمات بأنه سيعرض نفسه للمساءلة القانونية كونه لا تهاون مع من يهدد الأمن القومي والصحي للبلا

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