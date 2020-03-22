شركة تتبرع بـ5 آلاف لتر منظفات لمستشفى المطرد

بادرت شركة أسيل الشرق لصناعة العطور ومواد التنظيف بتوزيع كمية تقدر بـ5 آلاف لتر من المنظفات والمعقمات على مستشفى المطرد، وذلك لمنع انتشار فيروس كورونا.

وشمل التوزيع إدارة الصيدلة والإمداد الطبي، فيما وزعت باقي الكمية على المواطنين للتخفيف من معاناتهم خاصة أن الوقاية من الفيروس تعتبر خط الدفاع الأول.

وقدمت الشركة المتبرعة رسالة إلى كل من يملك القدرة في أن يؤازر القطاع الصحي والمواطنين حتى لا تشهد ليبيا ما شهدته دول عديدة في العالم من انتشار الوباء.

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