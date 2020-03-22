مجلس وزراء الحكومة الليبية يعقد اجتماع طارئ لبحث الإجراءات الإحترازية لمواجهة فايروس “كورونا”

بنغازي 22 مارس 2020 (وال) _ عقد مجلس وزراء الحكومة الليبية، صباح اليوم الأحد، بمقر رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، اجتماعه الطارئ الأول للعام الحالي برئاسة رئاسة مجلس الوزراء السيد عبدالله الثني.

وبحث مجلس الوزراء خلال اجتماعه الطارئ الإجراءات الإحترازية والوقائية، لمنع وصول جائحة كورونا إلى ليبيا.

وناقش الاجتماع كافة القرارات المتخذة في هذا الشأن، على رأسها قرار فرض حظر التجول، وإغلاق كافة المحال التجارية وصالات المناسبات والمدارس والجامعات وإيقاف كافة الأنشطة والبرامج التي تسبب التجمعات.

وبحث الاجتماع إمكانية تصعيد الإجراءات الإحترازية المتخذة بما يضمن عدم وصول المرض إلى ليبيا خصوصا، مع إقفال كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية ووضع العالقين خارج البلاد في أماكن إقامة لائقة لحين انتهاء فترة الحجر الصحي.

وأقر الاجتماع بتوفر المخزون الإستراتيجي من السلع الغذائية بمخازن صندوق موازنة الاسعار، مؤكدا أنها تكفي لعدة أشهر مقبلة لكافة المدن دونما نقص.

وأقر الاجتماع كذلك بتوفر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية الخاصة بالوقاية من المرض أو محاربته بعد وصول عدد 54 حاوية، إستوردتها رئاسة مجلس الوزراء لصالح جهاز الإمداد الطبي.

وبحث الاجتماع كافة خطط الطوارئ والإستجابة للأزمات، بما يكفل عمل الحكومة على أكمل وجه في حال حدوث طارئ لا قدر الله.

وطمأن مجلس الوزراء كافة المواطنين، بأن كافة الأمور تسير بشكل جيد، وأن مرحلة القلق التي تجتاح الجميع مآلها إلى زوال بعون الله وتكاتف وتعاون وتعاضد الجميع.

ودعا المجلس إلى ضرورة الإلتزام بكافة القرارات المتخذة والتي تتخذ لاحقا ضمانا للوقاية من المرض ومحاربته. (وال _ بنغازي) ه ع

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