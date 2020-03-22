وضع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في الحجر الصحي

برلين 22 مارس 2020 (وال) _ تناقلت وسائل إعلام أوروبية، وعربية، اليوم الأحد، بأن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، دخلت في حجر صحي بعد مخالطتها طبيبا مصابا بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الحكومة الألمانية ستيفن سيبرت في بيان، أن المستشارة “ستختبر في الأيام المقبلة” لمعرفة ما إذا كانت مصابة، مضيفا أنها “ستواصل أنشطتها الرسمية في الحجر الصحي في المنزل في برلين.

وفي وقت سابق، أعلنت المستشارة الألمانية أن التجمعات في الأماكن العامة التي يزيد عدد الحاضرين فيها عن اثنين، ستمنع في ألمانيا لمدة أسبوعين على الأقل في محاولة للحد من انتشار كورونا المستجد.

وأضافت في مؤتمر صحفي أنه يتوجب إحترام مسافة 1.5 متر على الأقل في الأماكن العامة، موضحة أن المطاعم وصالونات تصفيف الشعر ستغلق أبوابها.

وفي ذات السياق، أعلن معهد روبرت كوخ الفدرالي الألماني اليوم الأحد عن تسجيل 9 وفيات ونحو ألفي حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في البلاد خلال الساعات 24 الماضية.

وأكد المعهد تسجيل 1948 حالة إصابة جديدة بالوباء منذ أمس، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 18610 أشخاص، فيما بلغ عدد الوفيات بسبب الفيروس في البلاد 55.

يشار أن ألمانيا تحل حاليا في المرتبة الثالثة، بعد إيطاليا وإسبانيا، في قائمة أكثر دول أوروبا تضررا بفيروس كورونا من حيث عدد الإصابات المسجلة، وكانت سلطات أكبر ولاية ألمانية، بافاريا، قد فرضت مؤخرا عزلا شاملا عليها في محاولة لردع تفشي الوباء. (وال _ برلين) س خ / ه ع

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