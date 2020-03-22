خطة أمنية لتطبيق حظر التجول في تراغن

انعقد في تراغن، اجتماع موسع لتطبيق فعال لحظر التجول في المنطقة ضمن الإجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية من فيروس كورونا.

وتوصل المجلس البلدي إلى خطة بالإمكانات المتاحة لتطبيق فعال لحظر التجول في تراغن بالتنسيق مع الجهات الأمنية في المنطقة وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها لمواجهة فيروس كورونا والوقاية منه.

وسيتم تنفيذ حظر التجول وضمان حماية المواطنين، بالتعاون مع مجموعة المناطق العسكرية بالجيش الوطني المتمركزة في الجنوب، والذين كانوا حاضرين في الاجتماع.

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