حملة المراكز الصحية والمساجد في جرمة

أطلق فريق من صندوق الضمان الاجتماعي فرع الجنوب الغربي، حملة ميدانية لتعقيم المراكز الصحية والمساجد في جرمة ضمن الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وجاءت الحملة تحت شعار “إلزم بيتك”، ومن المقرر أن تشمل باقي البلدات المحيطة خلال الأيام المقبلة، ضمن الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد .

وعملت الحملة على رش مواد التعقيم على الأبواب والجدران ومسح الأدوات والأثاث في جميع أقسام مستشفى الغريفة القروي والمركز الصحي جرمة، ورغم إغلاق المساجد إلا أن مسجد قبى شمله التعقيم أيضا.

ورغم حداثة فرع الصندوق في المنطقة إلا أن موظفيه من قسم الأمن والحماية شرعوا في تعقيم أماكن الازدحام لضمان خلوها من الأمراض المعدية كي لا تكون ملاذا لفيروس كورونا، وكانت البداية من جرمة والغريفة وستشهد الأيام المقبلة مرافق أخرى على امتداد المنطقة من الأبيض وحتى إيسين في غات.

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