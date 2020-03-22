مفوضية بنغازي للكشافة والمرشدات تطلق خدمة (ألو طبيب)

بنغازي 22 مارس 2020 (وال) _ أطلقت مفوضية بنغازي للكشافة والمرشدات (غرفة الطوارئ)، الخدمة الثالثة بالتعاون مع مجموعة أطباء.

هذا وأوضحت المفوضية إن الخدمة هي خدمة (ألو طبيب )، حيث يستطيع من خلالها المواطن إستشارة الأطباء مجاناً عن طريق الهاتف، ومن خلال مكان إقامته في حالة تعرضه لأي وعكة صحية لا قدر الله.

وأشارت إلى أن الخدمة الجديدة ستكون متاحة من الساعة السادسة مساء حتى الساعة العاشرة مساء في مختلف التخصصات الطبية. (وال _ بنغازي) ر ع / ه ع

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