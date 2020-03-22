مصدر عسكري: أحبطنا هجوما لقوات الوفاق في محور عين زارة

تمكن عناصر الكتيبة 127 مجحفلة، وغرفة عمليات اجدابيا، يوم أمس السبت من إحباط هجوم لقوات الوفاق في محور عين زارة جنوب العاصمة الليبية طرابلس.

وأفاد مصدر عسكري تابع للجيش الليبي، أن مجموعة من المرتزقة الأجانب حاولوا استعادة مواقع رصد سيطر عليها الجيش خلال الأيام الماضية، إلا أن قوات الجيش كانت لهم بالمرصاد وكبدتهم خسائر فادحة في الأرواح والمعدات والعتاد .

وأضاف المصدر الذي فضل حجب هويته أن الجيش يتحفظ على جثث عدد من القتلى، وتمكن من تدمير وغنم عدد من المدرعات والأليات العسكرية.