الفحوصات تؤكد خلو ليبيا من فيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في ليبيا، الأحد، أنها أجرت فحوصات مخبرية لـ5 حالات مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا، وجاءت النتائج سلبية، أي أنها خالية من الوباء.

وقالت وزارة الصحة في الحكومة الليبية، إنها تلقت بلاغات بشأن وجود 3 حالات مشتبه فيها بمدينة بنغازي، حيث تم أخذ العينات وأجري الفحص المختبري الذي أكد خلوها من الفيروس.

بدوره، ذكر المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أنه تبلّغ بوجود حالتين يشتبه بإصابتها بفيروس كورونا، الأولى من مستشفى أبو ستة، والثانية بمستشفى طرابلس المركزي محولة من مصحة الخليل.

وأشار المركز إلى أن الفحص المخبري للعينات المأخوذة من الحالات أكد خلوها من فيروس كورونا المستجد.

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