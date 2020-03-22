العامة للاتصالات تناقش تخفيض اسعار الانترنت خلال فترة الحجر الصحي‎

عبدالله الزائدي ــ بوابة افريقيا الاخبارية |

22 March, 2020

عقد رئيس الهيئة العامة للإتصالات و المعلوماتية بالحكومة الليبية سالم الدرسي اليوم الأحد اجتماعا مع رؤساء شركات الاتصالات و شركات تزويد خدمة الإنترنت الخاصة بحث فيه الإجراءات الإحترازية لمواجهة وباء كورونا.

واستعرض الاجتماع دور شركات قطاع الاتصالات في إجراءات الحكومة الإحترازية لمجابهة جائحة كورونا خاصة في ساعات الحجرالصحي حيث نوقشت إمكانية تخفيض أسعار الإنترنت، و السماح بالزيادة المجانية للإنترنت، كخدمة للمواطن خلال هذه الفترة .