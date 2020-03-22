قنونو: مقتل أب وإصابة 2 من أبنائه في قصف عشوائي على عين زارة

قال الناطق باسم قوات حكومة الوفاق عقيد طيار محمد قنونو، إن قوات القيادة العامة «واصلت نهجها في القصف العشوائي»، مما أدى لمقتل أب وإصابة 2 من أبنائه جراء سقوط قذائف على منزلهم بمنطقة الكحيلي عين زارة.

وشدد قنونو، في بيان الأحد، على أن قوات الوفاق «تتعامل مع الأفعال لا الأقوال»، مضيفا أن قوات القيادة العامة «تؤكد مجددا بأن بياناتهم بوقف إطلاق النار لا تعدو كونها روتين كذب»، وفق قوله.

وتابع أن قواته ردت على مصادر النيران «والتصدي لمرتزقة حاولوا التسلل نحو محوري الهيرة وعين زارة».

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