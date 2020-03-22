وجه مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة العربية الليبية العميد خالد المحجوب كلمة إلى أمهات الشهداء بمناسبة عيد الام.

وقال المحجوب متحدثا لبوابة افريقيا الاخبارية “ان الام الليبية العظيمة هي من ضربت اروع صور التضحية عندما استقبلت شهيدها بالزغاريد وجسدت صورة العطاء و البذل والتضحية عندما دفعت باخوته لميدان البطولة والشرف في ساحات مقارعة الارهاب للقضاء على من اغتالوا ابتسامة

الوطن” .

وواصل المحجوب قائلا “نقف في هذه المناسبة اجلالا واحتراما لهذه الام العظيمة لنقبل جبينها ونقول لدمعة حب ترقرقت في عينيها وطن فيه انتي لن يموت، وطن انجبتي له الابطال لن ينتهي ، سينهض من بين الحطام ويحقق الامل الذي نحلم به لاجيالنا”.