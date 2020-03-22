طقس ليبيا: توقعات الاحوال الجوية والامطار والحرارة ليوم الاثنين

اشارت توقعات خبراء الارصاد في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا ليوم الاثنين ان يكون من المنتظر حسب التوقعات أن يطرأ تحسن ملحوظ في حالة الطقس بكل من المناطق الشمالية الغربية والجنوبية الغربية نتيجة لتراجع سرعة الرياح مقارنة بالأيام الماضية.

وأوضح التقرير أنه بينما يتواصل تأثر الجزء الشرقي من البلاد بمنخفض جوي يجلب تيارات غربية نشطة قد تعمل على إثارة الغبار والأتربة خصوصاً بالدواخل.

وبحسب التقرير فإن درجات الحرارة نهاراً في تراجع بمناطق الشمال (الغربي-الشرقي-الخليج) بالإضافة إلى الوسط، ومع تكاثر للسحب خصوصاً بالشمال الغربي، في حين تبقى الحرارة مرتفعة نسبياً بأقصى الشرق والجنوب.

بينما تكون حالة البحر قليل الاضطراب بعموم الساحل وارتفاع الموج يتراوح من 0.75 إلى 1.25 متر.

ووفقا لنشرة صادرة عن المركز الوطني للارصاد الجوية من المتوقع ان تثأتر مناطق الشمال الغربي والجنوب الغربي يوم الثلاثاء بمنخفض جوي صحراوي يؤدي الي تقلبات جوية.

درجات الحرارة المتوقعة:

المناطق الغربية مابين 17° – 22° درجة

مناطق الوسط والجنوب مابين 20°- 37° درجة

مناطق الشرقية والجبل مابين 16°- 21° درجة.

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