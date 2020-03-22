حملة للتوعية بمخاطر فيروس كورونا في شوارع طبرق

انطلقت الأحد بميدان الشهداء في طبرق حملة للتوعية بمخاطر فيروس كورونا تقودها منظمة الصحة العالمية، بالتعاون مع مفوضية كشاف طبرق.

وقال الناطق باسم منظمة الصحة العالمية في طبرق، الدكتور أحمد العليقي، إلى «بوابة الوسط»، إن الحملة استهدفت توزيع ملصقات ومطويات تثقيفية وتوعوية ترشد المواطنين عن كيفية الابتعاد عن الأماكن المزدحمة وعدم مخالطة الناس والالتزام بالبيت.

وأضاف العليقي، أنه على جميع المواطنين التعاون مع الجهات الأمنية والأطقم الطبية للحيلولة دون انتشار المرض، مؤكدا أن بقاءك بالمنزل يدل على وعيك وحرصك على سلامتك وسلامة الآخرين.

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