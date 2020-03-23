إطلاق سراح 20 موقوفاً من سجن الجديدة بـ طرابلس

أعلنت “مؤسسة الاصلاح والتأهيل الجديدة” في طرابلس -اليوم- عن الإفراج عن 20 نزيلاً من الموقوفين داخل السجن بعد إتمام إجراءاتهم لدى مكتب شؤون النزلاء بالمؤسسة،موضحةً أن كل الإفراجات بناءً على أذونات من النيابة العامة- حسب ما أوردته المؤسسة على صفحتها الرسمية.

ويعد سجن الجديدة بالعاصمة من أكبر سجون المدينة التي تضم أعداد كبيرة من المسجونين حسب القانون ومن المعتقلين من سجناء الرأي وغيرهم من موقوفين فيما تدرس السلطات القضائية التابعة لوزارة العدل بحكومة الوفاق إمكانية تخفيض عدد السجناء للحد من تفشي وباء كورونا تحسباً لدخول الفيروس للبلاد.

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