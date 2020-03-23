بلدية بنغازي تتابع جاهزية المشافي لمكافحة كورونا

تابع المجلس التسييري لبلدية بنغازي في اجتماعه المنعقد أمس الأحد – بحضور وكيل الديوان وعدد من مُديري المكاتب والمراقب المالي بالبلدية- الإجراءات المُتخذة حيال توفير بعض المُستلزمات لمستشفى الكويفية للأمراض الصدرية المُتمثلة في الاحتياجات المكتبية وصيانة الإنارة وحل مشكلة الصرف الصحي والأعمال المطلوبة لمستشفى الهواري العام المتعلقة بتركيب المصاعد وصيانة الإنارة ومُولدات الكهرباء للطوارئ.

يُشار إلى أن وزارة الصحة قامت بتوفير الأجهزة والمعدات والأدوات الطبية لمستشفى الصدرية وتعمل على استكمال جميع التجهيزات في مستشفى الهواري العام لمواجهة الأزمة الحالية، كما قامت الهيئة العامة للاستثمار العسكري بالجيش الوطني باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أعمال الصيانة العاجلة لمستشفى الهواري العام .

كما تابع المجلس التسييري في اجتماعه أعمال النظافة العامة في المدينة والتأكيد على تكثيفها خلال هذه الفترة واستمرارية التنسيق مع جمعية الهلال الأحمر فرع بنغازي فيما يتعلق بأعمال التوعية والتثقيف الصحي ومُتابعة أعمال التعقيم للمقرات العامة والخاصة الواقعة داخل نطاق البلدية بأعمال التعقيم والتطهير لمقراتها حفاظاً على الصحة العامة وسلامة المواطنين .

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