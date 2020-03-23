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الشاطر : تمنيت لو لم يقبل السراج بالهدنة لأن صواريخ حفتر حاملة لفيروس كورونا

تم النشر منذُ 22 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – ثمن عضو مجلس الدولة عبدالرحمن الشاطر ، الإثنين ، خطوة الرئاسي  بفرض حظر التجول معتبرًا إياها خطوة جيدة .

وقال الشاطر في تغريدة عبر موقع تويتر ان هذه الخطوة يجب ان يتبعها ابعاد تهديد المدنيين من ما أسماها : صواريخ ⁧‫حفتر ” ‬⁩ التي قال أنها تقتل وتدمر .

وفي شطحة من شطحاته التي لا تختلف عن شطحته الشهيرة يوم إقالة علي زيدان ، ذهب الشاطر إلى أبعد من ذلك بالقول أن أسطح تلك الصواريخ حاملة لما أسماها ” جرثومة الكورونا ” .

⁧‫‬⁩
‏وأضاف :لابد من ابعاد هذا العدوان الذي يحمل مخاطر منها نشر الأوبئة الفتاكة وعلى ⁧‫السراج‬⁩ ان يحسم الموضوع ، كفاية 4 أعوام من التردد ” .

وتابع : ” تمنيت لو لم يستجب ⁧‫السراج‬⁩ لوقف اطلاق النار بحجة مكافحة وباء ⁧‫الكورونا‬⁩ ، مرتزقة ⁧‫حفتر‬⁩ حاملين للوباء وإبعادهم ضرورة قصوى لمنع تفشيه والمستفيد ⁧‫من ذلك هم جيش المرتزقة‬⁩ والمتضرر هم من حولهم.فان نجا البعض من مدفعيتهم فسيصابون جميعا بالوباء ليتسع الخرق على الراتق ، كارثة ” .

المرصد – متابعات

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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