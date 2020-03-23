“اقتصاد الوفاق” تُعلِّق زيارات المراجعين لــ 15 يوماً

علقت وزارة الاقتصاد والصناعة في حكومة الوفاق زيارة كافة مراجعي الجهات العامة لفترة 15 يوماً إعتبارا من يوم أمس الأحد باستثناء المعاملات العاجلة في إطار الوقاية من انتشار عدوى كورونا.

وعقد وزير الاقتصاد والصناعة في حكومة الوفاق “علي العيساوي”- الخميس الماضي- اجتماعاً مطولاً داخل مقر الوزارة في مدينة طرابلس مع رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة “محمد الرعيض” لدراسة فرص الاستعداد لمواجهة أزمة فيروس كورونا والحد من أثرها على الاقتصاد الليبي وبحث إمكانيات المخزون الاستراتيجي للسلع التموينية.

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