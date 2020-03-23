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“اقتصاد الوفاق” تُعلِّق زيارات المراجعين لــ 15 يوماً

تم النشر منذُ 13 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

علقت وزارة الاقتصاد والصناعة في حكومة الوفاق زيارة كافة مراجعي الجهات العامة لفترة 15 يوماً إعتبارا من يوم أمس الأحد باستثناء المعاملات العاجلة في إطار الوقاية من انتشار عدوى كورونا.

وعقد وزير الاقتصاد والصناعة في حكومة الوفاق “علي العيساوي”- الخميس الماضي- اجتماعاً مطولاً داخل مقر الوزارة في مدينة طرابلس مع رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة “محمد الرعيض” لدراسة فرص الاستعداد لمواجهة أزمة فيروس كورونا والحد من أثرها على الاقتصاد الليبي وبحث إمكانيات المخزون الاستراتيجي للسلع التموينية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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