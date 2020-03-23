مجلس النواب يتابع خطوات وزارات الحكومة في محابهة كورونا

قال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب “فتحي المريمي” إن رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح” يتابع بشكل مستمر و يومي، آخر التطورات الصحية لمجابهة وباء كورونا والإجراءات التى اتخذت من قبل رئاسة الوزراء بالحكومة الليبية ووزارتي الصحة والداخلية واللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا في كافة أنحاء ليبيا، من خلال قيامهم بالتوعية والإرشاد عبر المواقع الصحية المخصصة لذلك والالتزام بإجراءات حظر التجول ومواكبة الوزارات والهيئات المعنية لكل التطورات عالمياً ومحلياً للعلاج والقضاء على الوباء والتعاون مع منظمة الصحة العالمية حفاظاً على صحة المواطن.

كما جدد المستشار عقيلة صالح تنبيهه لكافة الجهات المسؤولة ألا تتهاون ولا تتساهل مع كل من يعرقل المجهودات واتخاذ العقوبات الصارمة والرادعة تجاه كل من يخالف تطبيق الاجراءات المتخذة للتصدي لهذا الوباء وكل من يعرض حياته للخطر ويهدد سلامة المواطنين.

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